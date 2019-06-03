افتتاح معرض «تناغم اللون والملمس في الباتيك» بـ«فنية المنيا»

افتتح الدكتور محمد جلال، حسن نائب رئيس جامعة المنيا لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أمل محمد أبو زيد عميد كلية التربية الفنية بالجامعة، معرض الفنانة الدكتورة هالة محمد خليل محمد مدرس الطباعة بقسم الأشغال الفنية والتراث الشعبي بكلية التربية الفنية جامعة المنيا والذي أقامته بعنوان "هارموني" تناغم اللون والملمس فى الباتيك، وذلك برعاية من الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا.



وقدمت الفنانة الدكتورة هالة محمد، بمعرضها 16 لوحة فنية طباعية بالباتيك، موضحة أن أعمالها عرضت التناغم بين الالوان والملامس الايهامية والمساحات المختلفة بالعمل الفني، من خلال تأثيرات بصرية مختلفة تدركها العين، عن طريق الخطوط والمساحات باستخدم الطرق والتقنيات المتنوعة للباتيك بعدة ألوان منسجمة من خلال سلسلة من عمليات الصباغة والتجفيف والتشميع برسم خطوط الشمع الدقيقة على القماش باستعمال الأدوات والخامات الخاصة بالباتيك.



شهد افتتاح المعرض الدكتور أحمد السيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الأسبق، والدكتور حنا حبيب رمله عميد الكلية الأسبق، والدكتور محمد عبد اللاه عميد الكلية السابق، ورؤساء الأقسام بالكلية، وعدد من أساتذة الاقسام بالكلية، والدكتور عصام عبد العزيز، والدكتور صالح الشريف.