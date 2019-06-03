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ينطلق موسم حفلات عيد الفطر يوم الثلاثاء، بمشاركة عدد كبير من النجوم فى مصر وخارجها، ونستعرض من خلال هذا التقرير هذه الحفلات والنجوم المشاركين فيها.

الفنان تامر حسنى يستعد لإحياء حفلين، الأول على مسرح دار أوبرا بدبى فى الإمارات العربية المتحدة، وذلك يوم 6 يونيو، وفى اليوم التالى يحيى حفلا فى القاهرة بمنطقة التجمع الخامس.

فيما تحيى الفنانة نجوى كرم، حفلا غنائيا بمدينة دبى، فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك، برفقة كل من الفنانين سيف عامر، وليد الجاسم، عبدالله النايف، عبدالقادر هدهود.

وفى الكويت، تشارك الفنانة السورية أصالة بحفل غنائى يوم 6 يونيو، ويصاحبها فى الحفل الفنان أصيل أبوبكر.

وتحتفل الفنانة اللبنانية ديانا حداد مع جمهورها بعيد الفطر، والحفل يقام فى جزر المالديف يوم 6 يونيو، برفقة فرقتها الموسيقية.

وتقدم فى الحفل برنامجا غنائيا مختلفا اختارته من أغنياتها المتنوعة بالألوان الموسيقية العربية اللبنانية والمصرية والخليجية والمغربية.

أما الفنان اللبنانى راغب علامة، والفنان وائل كافورى أعلنا عن استعدادهما لإحياء حفل غنائى مشترك يوم 7 يونيو فى دبى.

وتقدم الفنانة أنغام حفلا غنائيا، يوم الجمعة الموافق 7 يونيو فى الكويت، ويشاركها فى الحفل الفنان مطرف المطرف.

أما شركة روتانا للصوتيات والمرئيات فأعلنت عن جدول حفلاتها فى عيد الفطر، والذى سيبدأ من 5 إلى 8 يونيو فى عدد من المدن بالمملكة وهى: الرياض، الطائف، الإحساء، الدمام.

فى مدينة الرياض، تجتمع الفنانة أنغام مع الفنان رابح صقر فى ثانى أيام العيد، كما يحيى الفنان محمد حماقى حفلا غنائيا فى الدمام يوم 6 يونيو، ويشاركه فى الحفل وليد الشامى، وفى نفس اليوم يحيى الفنان محمد عبده حفلا غنائيا فى الرياض، ويقدم حفلا آخر فى اليوم التالى فى مدينة الدمام.

فى السابع من يونيو تطل الفنانة اللبنانية نوال الزغبى، لأول مرة فى مدينة الإحساء إلى جانب الفنان عبدالله الرويشد.

وتختتم فعاليات حفلات عيد الفطر، بتقديم كل من الفنانة أصالة والفنان حسين الجسمى حفلا فى مدينة الدمام وذلك يوم 8 يونيو.

كما تنظم حفلا غنائيا ضخما فى لبنان، والحفل يجمع بين الفنان عاصى الحلانى ونجوى كرم ونوال الزغبى، يوم 8 يونيو.

يشارك الفنان الشعبى سعد الصغير، بحفل فى سلطنة عمان بمركز المؤتمرات والمعارض، وذلك ضمن احتفالات عيد الفطر المقبل يوم 8 يونيو.