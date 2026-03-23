نتنياهو: أي اتفاق مع إيران سيحافظ على مصالحنا الحيوية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إن أي اتفاق مع إيران سيحافظ على "مصالحنا الحيوية"، مؤكدا أنه أجرى محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف نتنياهو، أن ترامب يعتقد أن إنجازات الحرب يمكن استغلالها في صفقة مع إيران، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وكان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، تحدث هاتفيا صباح الاثنين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وناقشا الجهود المبذولة لفتح مفاوضات مع إيران، وفق ما نقل موقع "أكسيوس" عن مصدر مطلع.

وقال المصدر، إن فانس ونتنياهو ناقشا بنود اتفاق محتمل لإنهاء الحرب مع إيران.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن أمام إيران "فرصة أخيرة لإنهاء تهديداتها للولايات المتحدة الأميركية" في وقت أكد فيه أن المحادثات الجارية مع طهران "جيدة جدا" وتحمل مؤشرات إيجابية نحو التوصل إلى اتفاق.

وأوضح ترامب في تصريحات صحفية أن المناقشات مع الجانب الإيراني بدأت مساء السبت، مشيرا إلى أن هناك "فرصة كبيرة جدا للتوصل إلى اتفاق"، وأن إيران "تريد السلام" مضيفا أنه جرى الاتفاق على أنها "لن تمتلك سلاحا نوويا".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة "تجري الآن مناقشات جيدة جدا مع إيران" مؤكدا أن هذه التطورات قد تجعل "العالم أكثر أمانا قريبا".

وأضاف ترامب أنه سيمنح المسار الحالي "خمسة أيام" في إشارة إلى مهلة زمنية لمتابعة نتائج المحادثات، التي وصفها بأنها تسير بشكل إيجابي، معربا عن تفاؤله بإمكانية الوصول إلى تسوية في وقت قريب.

في المقابل، نفت إيران إجراء أي محادثات مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن ما يجري لا يتجاوز مبادرات إقليمية لخفض التوتر. واعتبرت طهران أن تصريحات ترامب تأتي في سياق محاولة خفض أسعار الطاقة وكسب الوقت لتنفيذ خطط عسكرية، في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بمضيق هرمز.

ونقلت وكالة "تسنيم" عن مسؤول إيراني قوله، إن مضيق هرمز "لن يعود إلى وضعه قبل الحرب"، وإن أسواق الطاقة ستظل مضطربة، مشدداً على عدم وجود مفاوضات جارية مع واشنطن، ومؤكداً أن إيران ستواصل الدفاع عن نفسها حتى تحقق الردع.