كشفت وزارة الخارجية الباكستاني، مساء اليوم الاثنين، عن إجراء اتصال هاتفي رفيع المستوى بين وزيري الخارجية الباكستاني والإيراني، لبحث تداعيات التصعيد العسكري الجاري في المنطقة.

وأفاد تقرير لوكالة "أسوشيتد برس" بأن وزير الخارجية الباكستاني شدد خلال الاتصال على الأولوية القصوى لـ "لغة الحوار والدبلوماسية" كسبيل وحيد لتعزيز الأمن والاستقرار، ليس فقط على الصعيد الإقليمي، بل وفي الساحة الدولية أيضا.

وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية المكثفة، في أعقاب تسريبات إسرائيلية وأمريكية سابقة حول إمكانية استضافة باكستان لمفاوضات مباشرة بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب.

ويرى مراقبون أن هذا الاتصال الهاتفي يمثل تمهيدا رسميا للدور الذي قد تلعبه إسلام آباد كوسطاء في "مهلة الأيام الخمسة" التي منحها الرئيس ترامب لتعليق الضربات الجوية ضد المنشآت الإيرانية، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وعلى الصعيد الميداني، يتقاطع هذا الحراك الدبلوماسي مع تأكيدات وزارة الجيش الإسرائيلية بأن العمليات العسكرية ضد البنية التحتية الإيرانية لا تزال مستمرة، ما يضع الجهود الباكستانية في سباق مع الزمن للتوصل إلى صيغة تهدئة قبل انتهاء المهلة الأمريكية المقترحة في التاسع من أبريل المقبل.