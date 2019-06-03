ميركل تبحث خطوات جديدة لموائمة الظروف المعيشية بين شرق وغرب ألمانيا

أعلنت المستشارة الألمانية الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الاثنين، أن حكومتها ستبحث في الشهر المقبل اتخاذ خطوات جديدة لموائمة الظروف المعيشية بين شرق البلاد وغربها.

وعلى هامش مؤتمر لرؤساء الكتل البرلمانية لحزبها المسيحي الديمقراطي، قالت ميركل في مدينة فايمار إن اللجنة المختصة بهذا الأمر تمر بالمرحلة الختامية، وأضافت أنها ستحاول لهذا السبب أن يصدر مجلس الوزراء قرارا بشأن الخطوات الجديدة في جلسته التي سيعقدها في العاشر من يوليو المقبل.

وأشارت ميركل إلى أنها ستجري محادثات أيضا مع رؤساء حكومات الولايات ورؤساء الكتل البرلمانية.

وكان قد تم الإعلان أن اللجنة المسؤولة ستنتهي من تقريرها في الصيف المقبل.