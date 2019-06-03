افتتاح توسعات في مطار بيروت مع بدء الموسم السياحي

افتتح مسئولون لبنانيون، اليوم الاثنين، المرحلة الأولى من مخطط توسعة مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت)، والتي تستهدف تسريع إجراءات وحركة السفر والمغادرة والقضاء على الازدحام داخل المطار، خصوصا مع بدء موسم السياحة الذي يعول عليه لبنان إلى حد كبير لمواجهة التدهور الاقتصادي الحاد الذي تعاني منه البلاد.

وقام وزيرا الأشغال والنقل يوسف فنيانوس والسياحة أوفاديس كيدانيان، وعدد من مسئولي الطيران المدني وأجهزة الأمن بالمطار بتفقد بدء العمل بالتوسعات الجديدة، والتي شملت عددا من القاعات ومكاتب ومحطات السفر.

وأكد وزير النقل أن مخطط التوسعة والتطوير بالمطار يسير على قدم وساق، مشيرا إلى أنه بحلول نهاية الشهر الجاري ستكون هناك العديد من الأعمال الأخرى قد تم الانتهاء منها، علاوة على إنجاز منظومة (فاست تراك) لتسريع إجراءات السفر، وزيادة أعداد مكاتب السفر، وذلك لمضاعفة أعداد القادمين إلى لبنان.

وقال "إن الهدف من هذه التوسعات وأعمال التطوير أن يستطيع اللبنانيون الذين يريدون المغادرة لإنجاز أعمالهم أو قضاء العطلة في الخارج أن يصلوا بطريقة سريعة إلى الطائرات أو إلى صالة الاستقبال، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الأشخاص القادمين إلى لبنان والذين نرحب بهم لاكتشاف بلدنا على أمل أن يكون صيف لبنان غنيا وممتعا".

ومن جانبه، شدد وزير السياحة على أن الخدمة الجيدة في مطار رفيق الحريري الدولي، هي صورة للبنان ككل، معتبرا أن المطار أصبح مؤشرا إيجابيا لتغيير نمط التعامل بالشأن العام مع السائح الأجنبي والعربي على قدم سواء، ومتوقعا أن تشهد البلاد موسم صيف ممتازا.