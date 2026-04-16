عون: وقف إطلاق النار سيكون المدخل للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون أن وقف إطلاق النار سيكون المدخل الطبيعي للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل.

ونقلت "الوكالة الوطنية للاعلام" اليوم الخميس عن عون قوله ، خلال استقباله وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر ، إن "وقف اطلاق النار الذي يطالب به لبنان مع إسرائيل سيكون المدخل الطبيعي للمفاوضات المباشرة بين البلدين وفق المبادرة الرئاسية التفاوضية".

وأكد "حرص لبنان على وقف التصعيد في الجنوب وفي كل المناطق اللبنانية ليتوقف استهداف الأبرياء والآمنين، نساء ورجالا واطفالا، ويتوقف تدمير المنازل في القرى والبلدات اللبنانية".

وأوضح عون أن" التفاوض تتولاه السلطات اللبنانية وحدها لأنه مسألة سيادية لا يمكن إشراك أحد بها" ، مؤكدا أن" انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية خطوة أساسية لتثبيت وقف إطلاق النار من جهة، ولإعادة انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية وبسط سلطة الدولة بشكل كامل وإنهاء أي مظاهر مسلحة".

وشدد الرئيس عون على أن" القرارات التي اتخذتها الحكومة لاسيما تلك المتعلقة بحصرية السلاح، ستنفذ لما فيه مصلحة لبنان وتأمينا لحماية جميع اللبنانيين التواقين الى رؤية دولتهم مسؤولة وحدها عن حفظ الامن والاستقرار والسلامة العامة في البلاد".