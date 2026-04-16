رئيس وزراء باكستان: نؤكد أهمية الحوار والتنسيق الدولي الوثيق لضمان السلام والاستقرار

قال رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، إنه التقى اليوم الخميس، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في العاصمة الدوحة.

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أنهما ناقشا خلال اللقاء، تطورات الوضع الإقليمي، لا سيما في منطقة الخليج.

وأشار إلى أنهما أكدا خلال اللقاء أهمية خفض التصعيد، والحوار، والتنسيق الدولي الوثيق لضمان السلام والاستقرار.

وأكمل: «جددتُ إدانة باكستان الشديدة للهجمات التي استهدفت قطر ودولاً إقليميةً أخرى، وأعربتُ عن تضامننا الكامل مع الشعب القطري الشقيق».

ولفت إلى أن اللقاء شهد استعراضًا للعلاقات الثنائية العميقة، والتأكيد بتعزيز التعاون في مجالاتٍ رئيسيةٍ تشمل الأمن والدفاع والطاقة.

ووصل رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، إلى العاصمة القطرية الدوحة صباح اليوم، في زيارة عمل للبلاد.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية، كان في استقبال شريف والوفد المرافق، لدى وصوله مطار الدوحة الدولي، وزير الدولة للشئون الخارجية سلطان بن سعد المريخي، وسفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى قطر محمد عامر.

كانت الخارجية الباكستانية أعلنت في بيان في وقت سابق أنّ شهباز سيزور السعودية ودولة قطر والجمهورية التركية في الفترة من 15 إلى 18 أبريل 2026.

وأوضح البيان أن الزيارات إلى السعودية وقطر تُجرى «في إطار ثنائي»، بينما سيشارك شريف في منتدى أنطاليا للدبلوماسية في تركيا، وسيعقد اجتماعات ثنائية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وعدد من القادة الآخرين على هامش المنتدى.

وخلال لقائه مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، بحث شريف، آفاق العلاقات الثنائية والوثيقة بين البلدين، وأوجه التعاون القائم، وفرص تطويره في مختلف المجالات.

وأشاد ولي العهد السعودي بالجهود التي يبذلها دولة رئيس وزراء باكستان لتعزيز أوجه النمو في باكستان، وتطوير الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.

كما جرى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مجريات الأوضاع في المنطقة والمستجدات المتعلقة بالمحادثات بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ والتي تستضيفها باكستان.

وأكد ولي العهد أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية لإعادة الاستقرار إلى المنطقة، منوها - في السياق - بجهود رئيس الوزراء الباكستاني والمشير عاصم منير قائد قوات الدفاع ورئيس أركان الجيش الباكستاني، وفق وكالة الأنباء السعودية.