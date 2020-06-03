ارتفاع الأسهم الآسيوية بدعم التفاؤل بإعادة فتح الاقتصادات

ارتفعت مؤشرات الأسهم الآسيوية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء؛ مدعومة بتفاؤل المستثمرين حيال إعادة فتح الاقتصادات العالمية وتوجه الدول لتخفيف قيود الإغلاق، التي فرضت من أجل مكافحة انتشار وباء كورونا على مدار الأشهر الماضية.

ارتفع مؤشر "نيكي " الياباني بنسبة 1.29% مسجلا 22613 نقطة، كما صعد مؤشر "شنجهاي" الصيني بنسبة 0.07% ليصل الي مستوى 2923 نقطة، كذلك صعد مؤشر "هانج سينج" نحو 1.22% مسجلا 24285 نقطة. وفي سنغافورة، ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي بنسبة 2.77% مسجلا 2689 نقطة.

ونقل موقع "ماركت ووتش" عن المحلل الاقتصادي بمجموعة "آي جي" بسنغافورة جينجي بان قوله: "موضوع إعادة فتح الاقتصادات وتخفيف قيود كورونا لايزال يشكل العامل الأكثر تأثيرا في تعافي الأسواق حتى الأن، وداعما أساسيا لمكاسب البورصات الآسيوية على مدار تعاملات الأسبوع على رغم من المخاوف المتعلقة بالتوتر في العلاقات الأمريكية الصينية، واستمرار موجة الاحتجاجات داخل الولايات المتحدة".

ويأمل المستثمرون في أن تكون أسوأ موجات ركود الاقتصاد العالمي قد ولت أو في طريقها إلى ذلك بدعم توجه الحكومات حول العالم إلى استئناف النشاط الاقتصادي وتخفيف قيود الإغلاق التي تسببت في خسائر اقتصادية فادحة.