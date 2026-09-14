البطاوي: سيراميكا كليوباترا أصبح يمتلك شخصية المنافس على البطولات

أبدى معتز البطاوي، المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، سعادته بالانتصار الذي حققه الفريق على البنك الأهلي بهدفين دون رد، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن الفريق بدأ يظهر بشخصية المنافس على البطولات.

وقال البطاوي، خلال تصريحات عبر برنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»: «استطعنا تجاوز كبوة المباراة أمام القناة في الدوري، والفريق بدأ يلعب بشخصية الفريق القوي المنافس على البطولات».

وأضاف: «نمتلك جهازًا فنيًا محترمًا بقيادة علي ماهر، كما نمتلك إدارة واعية وثابتة برئاسة النائب أبو العينين، والإدارة توفر حالة من الاستقرار الإداري والفني للفريق، وهو ما ينعكس على تحقيق النجاحات».

وأوضح المشرف العام على الكرة بسيراميكا كليوباترا أن الفريق عانى من غيابات مؤثرة خلال المباريات الأخيرة، إلا أن ذلك لم يؤثر على مستواه، قائلًا: «رغم أننا نعاني من غيابات مؤثرة في اللقاءات، فإن أحدًا لم يشعر بغياب أي لاعب، وأي لاعب موجود في الملعب قادر على تمثيل سيراميكا كليوباترا».

واختتم البطاوي تصريحاته بالتأكيد على أن الحديث عن المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز لا يزال مبكرًا، في ظل طول الموسم، مشددًا على أن الفريق يركز في الوقت الحالي على مواصلة مشواره وتحقيق النتائج الإيجابية.