استقالة وزير الاقتصاد في حكومة إقليم كيبك الكندي بعد اتهامه بانتهاك القيم

قدم بيير فيتزجيبون وزير الاقتصاد في حكومة إقليم كيبك الكندي استقالته من منصبه الحكومي بعد أن قررت لجنة القيم في الإقليم تعليق عضويته في البرلمان حتى يبيع حصصه في الشركات التي تدخل في تعاملات مع الدولة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فرانسوا ليجو رئيس وزراء الإقليم إن وزير الاقتصاد حاول بيع حصصه في هذه الشركات لكنه لم يتلق عروض شراء مناسبة.

وأضافت أنه سيحتفظ بعضوية البرلمان ويمكنه العودة إلى الحكومة فيما بعد.

وبحسب تقرير لجنة القيم فإن وزير الاقتصاد المستقيل يمتلك حصصا في شركة إيمرفيجن وصندوق "فرست فاند" التابع لشركة وايت ستار كابيتال.

ويعتزم ليجو تكليف وزير المالية إريك جيرارد بتولي مهام منصب وزير الاقتصاد إلى جانب وزارة المالية.