الإيسيسكو والسنغال يبحثان تعزيز التعاون المشترك في المجالات الثقافية

بحث الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، مع وزير الثقافة والاتصال السنغالي عبد الله ديوب، سبل تعزيز التعاون المشترك بين "الإيسيسكو" والسنغال في المجالات الثقافية.

وخلال اللقاء، الذي جرى اليوم الجمعة في مقر الإيسيسكو بالرباط، أكد الجانبان حرصهما على استمرار العلاقات المتميزة بين الإيسيسكو والسنغال، في إطار رؤية واستراتيجية عمل المنظمة، التي تتبنى المزيد من التواصل مع الدول الأعضاء وتصمم البرامج والأنشطة التي تتوافق مع أولوياتها وتلبي احتياجاتها.

واستعرض الجانبان أبرز البرامج والأنشطة، التي تم تنفيذها بالتعاون بين المنظمة والجهات السنغالية المختصة، وناقشا تعزيز التعاون في مجال الحفاظ على التراث، والعمل على تسجيل المواقع التاريخية والعناصر الثقافية السنغالية على قوائم الإيسيسكو للتراث في العالم الإسلامي، وكذلك في دعم وبناء قدرات الشباب، وتدريبهم على القيادة من أجل السلام والأمن.

ومن جانبه، أشاد الوزير السنغالي بالتطوير والتحديث، والروح الشبابية التي تتتحلى بها "الإيسيسكو" حاليا، وثمن الأدوار التي تقوم بها المنظمة لدعم دولها الأعضاء في مجالات اختصاصها، مؤكدا حرص السنغال على مواصلة التعاون البناء مع "الإيسيسكو".