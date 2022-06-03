الخارجية الأمريكية: مراسيم الرئيس التونسي تقوض الديمقراطية في البلاد

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قالت الخارجية الأمريكية إن مراسيم الرئيس التونسي قيس سعيد والقاضية بإقالة 57 قاضيا وتحوير القواعد التي تحكم المجلس الأعلى للقضاء تقوض المؤسسات الديمقراطية في تونس.

وأوضح نيد برايس المتحدث باسم الخارجية أن واشنطن أبلغت المسؤولين التونسيين بصورة مستمرة بأهمية الضوابط والتوازنات في النظام الديمقراطي.

وأقال الرئيس التونسي 57 قاضيا بدعوى تورطهم في الفساد في أحدث خطوة تجاه السلطة القضائية.

وقال برايس"نواصل حث الحكومة التونسية على انتهاج عملية إصلاح شفافة تشرك الجميع تستفيد من إسهامات المجتمع المدني والطيف السياسي المتنوع لتعزيز شرعية مساعي الإصلاح".

وتضغط واشنطن وشركاء تونس من أجل إطلاق حوار وطني شامل للتوافق على إصلاحات سياسية واقتصادية قبل الذهاب إلى استفتاء شعبي.

وعرض سعيد خارطة طريق سياسية بعد اعلانه التدابير الاستثنائية قبل نحو عام ويستعد لطرح دستور جديد سيعرض على الاستفتاء في 25 تموز/يوليو المقبل. ولا تحظ الخارطة بتوافق لدى خصومه وتتهمه المعارضة باحتكار السلطات وتعزيز هيمنته على الحكم.