ديمتري بيسكوف: اتصال هاتفي جديد بين ممثلين روس وأمريكيين لبحث إنهاء الحرب في أوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن ممثلين روس وأمريكيين أجروا محادثة هاتفية أخرى لبحث إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وشارك يوري أوشاكوف، مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسياسة الخارجية نيابة عن المكتب الرئاسي الروسي، طبقا لما قاله بيسكوف لوكالة تاس الروسية للأنباء.

وتردد أن المبعوث الخاص كيريل ديميتريف أطلع بوتين في وقت سابق بشأن محادثاته مع المفاوضين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في نهاية الأسبوع الماضي في فلوريدا.

غير أن بيسكوف لم يعلق على كيفية نظر القيادة الروسية حاليا إلى خطة السلام التي تتم مناقشتها بين أمريكا وأوكرانيا والدول الأوروبية.