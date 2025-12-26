وزير الخارجية الإسرائيلي يعلن توقيع اتفاقية اعتراف متبادل وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع أرض الصومال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، توقيع اتفاقية اعتراف متبادل وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل وأرض الصومال.

وقال ساعر، في منشور على حسابه الرسمي بمنصة إكس، إنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله، واصفًا اليوم بالمهم لكلا الجانبين.

وأوضح أن العلاقات بين الطرفين تبلورت خلال العام الماضي نتيجة حوار موسع ومستمر.

وأضاف أن الاتفاق جاء عقب قرار كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس أرض الصومال.

وتشمل الاتفاقية تعيين سفراء وافتتاح سفارات متبادلة.

وأكد ساعر أن الجانبين سيعملان على تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق الاستقرار الإقليمي والازدهار الاقتصادي، مشيرًا إلى توجيه وزارته بالتحرك الفوري لإضفاء الطابع المؤسسي على العلاقات في مختلف المجالات.

وقالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية: "الاتفاق مع أرض الصومال يأتي في إطار اتفاقيات أبراهام التي وقعت بمبادرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، بحسب الحساب الرسمي لرئاسة الوزراء الاسرائيلية علي منصة "إكس".

وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إن نتنياهو دعا رئيس صوماليلاند خلال اتصال هاتفي للقيام بزيارة رسمية إلى إسرائيل.