الدفاع الروسية تعلن إزالة 319 قذيفة ولغما في دونيتسك ولوجانسك خلال يوم واحد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إبطال قواتها الهندسية 319 قذيفة ولغما في جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين خلال يوم واحد.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني في الروسي ميخائيل ميزينتسيف - حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الجمعة: "تواصل القوات الهندسية الروسية تطهير أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين من الذخائر التي خلفتها قوات كييف، حيث تم العثور على 13491 قذيفة ولغما وتم إبطالها، فيما اكتشفت 319 منها خلال الساعات الـ24 الأخيرة".

وأوضح أنه تم تمشيط 2696.51 هكتار، منها 35 هكتارا و35 مبنى ذات أهمية اجتماعية وجسر واحد و9.64 كم من الطرق خلال اليوم الماضي.