عرض فيلم «هارلي» لمحمد رمضان على المنصات الرقمي

ينتظر الفنان محمد رمضان عرض فيلم «هارلي»، عبر أحد المنصات الرقمية يوم 10 يونيو الجاري، بالتزامن مع عرضه بدور بالسينمات، ومنافسته على إيرادات شباك تذاكر السينما المصرية.

وكان طرح الفيلم في دور العرض السينمائية، لينافس بموسم عيد الفطر الماضي، وهو من بطولة محمد رمضان، ومحمود حميده، ومي كساب، وأحمد داش، ومي عمر.

ويواصل محمد رمضان تصوير فيلمه الجديد «ع الزيرو»، بصحبة الفنانة نيللي كريم، حيث صورا عدد من المشاهد في محافظة المنصورة، ويشارك في الفيلم كلا من إسلام إبراهيم، وجومانا مراد، وخالد الصاوى، وشريف دسوقى، والطفل منذر مهران، وراشد محمد، وهو من تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، ويناقش الفيلم قضية مافيا الأعضاء البشرية.