- القطاع الخاص يستحوذ على 98% من الوظائف الشاغرة

قالت إيمان حسن أخصائي أول بقطاع الإحصاءات السكانية والتعدادات بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن عدد الوظائف الشاغرة بلغ نحو 293.708 ألف وظيفة شاغرة خلال عام 2022، وذلك في كل من القطاع العام/الأعمال العام والقطاع الخاص.

وتابعت حسن، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم "لإطلاق تقرير الطلب على العمالة واحتياجات سوق العمل من المهارات بالتعاون مع منظمة العمل الدولية"، أن الوظائف الشاغرة في القطاع الأعمال العام بلغت 7.337 ألف وظيفة شاغرة مستحوذة على 2% من إجمالي الوظائف الشاغرة، فيما بلغ عدد الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص نحو 286.374 ألف وظيفة، ليستحوذ على 98% من اجمالي الوظائف الشاغرة.

وأضافت أن أكثر 36% من الوظائف الشاغرة تتطلب مؤهلا جامعيا و34% منها يتطلب تعليما ثانويا فنيا، ذاكرا أن القطاع العام "قطاع الأعمال" يتميز عن القطاع الخاص في عدد من المهارات المطلوبة للعاملين حيث تزيد نسبة المهارات الأساسية كالحساوب واللغة بالقطاع العام/الأعمال العام عن القطاع الخاص، في حين ترتفع نسبة المهارات العامة بالقطاع الخاص مقابل القطاع العام/الأعمال العام وهي مهارات التعامل مع العملاء والتواصل والعرض والعمل الجماعي، بالاضافة إلى القوى البدنية والمهارات اليدوية.

وأوضحت أن الوظائف الشاغرة لمهنة الأخصائيون تتطلب أعلى نسبة من مهارات الحاسوب القطاع الخاص بنسبة 98% للخاص مقابل 78% للوظائف الحالية.

وأضافت أن الوظائف الشاغرة بمهنة المديرون جاءت في المرتبة الثانية من حيث احتياجها لمهارة الحاسب الآلي بنسبة 92%، مقابل 69% للوظائف الحالية مما يعني زيادة نسبة احتياج القطاع الخاص من هذه المهارة لكافة خرجي التعليم الجامعي حيث تتطلب هذه المهنة مستوى تعليم جامعي فأعلى.

وأكدت أن مهنة المديرين أكثر المهن التى تتطلب وظائفها سواء الحالية أو الشاغرة، للمهارات الفنية بنسبة 95% للوظائف الشاغرة و76% للحالية.

من جهتها، قال خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن إطلاق تقرير الطلب على العمالة يساهم في وجود نظام معلومات لسوق العمل في المساعدة على اتخاذ القرارات الخاصة بسوق العمل وخلق فرص عمل جديدة والتعرف على حالة ومؤشرات العرض والطلب بسوق العمل بالإضافة الى ربط مخرجات التعليم والتدريب بسوق العمل وبمنظومة التوظيف واستخدام عناصر الجودة في التعامل مع منظومة التوظف في مصر.

وأضاف بركات، خلال المؤتمر الصحفي أن تحليل احتياجات سوق العمل يعد أداة قوية لاتخاذ قرارات استراتيجية في مجال التوظيف وإدارة الموارد البشرية، مما يسهم في تحديد الاحتياجات والتوجهات المستقبلية للشركات والمؤسسات.