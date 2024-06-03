جورجيا تنفذ قانون العملاء الأجانب رغم الاحتجاجات

دخل قانون مثير للجدل يقضي بوضع قيود على التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية في جورجيا ، حيز التنفيذ اليوم الاثنين رغم أسابيع من الاحتجاجات من قبل المتظاهرين الموالين للغرب.

ووقع رئيس البرلمان شالفا بابواشفيلي مشروع القانون بعد أن كانت الرئيسة سالومي زورابيشفيلي ، وهي مناهضة شديدة لما سمي بـ "القانون الروسي" ، رفضت التوقيع عليه.ومن المقرر أن ينشر القانون في الصحيفة الرسمية للحكومة غدا الثلاثاء.

من جهته، قال رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه ، الذي كان يتحدث خلال اجتماع لمجلس الوزراء ، إن المعلومات الكاذبة بشأن القانون ظلت تروج على مدى الشهور الأخيرة .وأنه الآن دخل حيز التنفيذ ويتعين تطبيقه بشكل عملي وهادئ.

وجرى تنظيم مسيرة احتجاجية ضد القانون في تبليسي أمس الأحد ، وتم جمع أموال لمساندة المتظاهرين الذين تم اعتقالهم.

ويلزم القانون وسائل الاعلام المستقلة ومنظمات المجتمع المدني الأخرى بتسجيل نفسها كـ "عملاء أجانب" وإخطار الدولة في حال تلقيها أكثر من 20% من حجم تمويلها من الخارج.

ويعتقد المناهضون للقانون أنه سيكون أداة لاسكات المنظمات المنتقدة للحكومة على غرار ما قد حدث في روسيا.

وهم يتهمون الحكومة بتبني نهج سلطوي على نحو متزايد قبيل الانتخابات المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل، ويعتقدون أن خطط الانضمام للاتحاد الأوروبي سوف تتأثر بشكل سلبي.