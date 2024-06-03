عصام صاصا يروج لحفله في الإمارات

روج مطرب المهرجانات عصام صاصا لحفله المقبل في الإمارات المقرر له يوم السبت المقبل.

ونشر عصام صاصا من خلال خاصية «ستوري» عبر حسابه على موقع «انستجرام»، فيديو يروج فيه للحفل، وعلق عليه قائلا: «يوم السبت اللي جاي».

وكان أعلن عصام صاصا استئناف نشاطه الفني، بعد الأزمة التي مر بها مؤخرًا والحادث الذي تسبب فيه بدهس شخص على الطريق الدائري ما أدى لوفاته في الحال، وذلك عبر حسابه على موقع «فيسبوك».

وأشار عصام صاصا في منشوره، أنه يمكث في منزله بلا عمل منذ الواقعة ولأكثر من شهر، معلقا: «معنديش أي حاجة أعملها غير إني قاعد وما باليد حيلة، ومستني قضاء ربنا سبحانه وتعالي ومحدش هيفهم أو هيحس بالموضوع غيري».

كما أوضح عصام صاصا أنه لديه عقود والتزامات عليه الالتزام بها وإلا سيعرض نفسه للمساءلة موضحا: «لو ما التزمتش هدخل في قصة تانية أنا مش قدها وشرط جزائي، أنا هنزل شغلي وهشتغل لأني مش بإيدي أي حاجة غير إني أعمل كده، أنا عندي أمي وعندي أخويا وعندي مراتي وابني وفرقه فيها أكتر من 35 شخص في رقبتي، أنا شاب لسة ببدأ حياتي ولسة بقول يا رب».