 وكيل كوناتي: إذا قرر اللاعب الانتقال إلى الدوري المصري سيكون من خلال الأهلي - بوابة الشروق
الإثنين 3 يونيو 2024 1:57 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

وكيل كوناتي: إذا قرر اللاعب الانتقال إلى الدوري المصري سيكون من خلال الأهلي

محمد عاطف
نشر في: الإثنين 3 يونيو 2024 - 1:15 ص | آخر تحديث: الإثنين 3 يونيو 2024 - 1:15 ص

كشف الروسي دميتري سيليوك وكيل أعمال محمد كوناتي، حقيقة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن رغبة النادي الأهلي في التعاقد مع المهاجم البوركينابي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال سيليوك في تصريحات تليفزيونية: «محمد كوناتي انتهى عقده حاليا وأصبح لاعبا حر، واللاعب لديه العديد من العروض المختلفة ولكن حتى الآن لم نتخذ أي قرار نهائي بشأن الخطوة المقبلة».

وأضاف: «هناك عرض من أحد الأندية المصرية بجانب أندية أخرى في بلاد مختلفة، إذا قرر اللاعب الانتقال الى الدوري المصري سيكون من خلال النادي الأهلي».

وتابع: «كوناتي يمتلك عروض من أوروبا وقطر والسعودية بجانب مصر، واللاعب حاليا مع منتخب بلاده وسيواجه منتخب مصر يوم 6 يونيو القادم».

وأتم: «الجميع سيرى اللاعب على أرض الملعب أمام منتخب مصر، ومحمد كوناتي سيحسم قراره النهائي عقب التوقف الدولي».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك