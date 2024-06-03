وكيل كوناتي: إذا قرر اللاعب الانتقال إلى الدوري المصري سيكون من خلال الأهلي

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كشف الروسي دميتري سيليوك وكيل أعمال محمد كوناتي، حقيقة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن رغبة النادي الأهلي في التعاقد مع المهاجم البوركينابي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال سيليوك في تصريحات تليفزيونية: «محمد كوناتي انتهى عقده حاليا وأصبح لاعبا حر، واللاعب لديه العديد من العروض المختلفة ولكن حتى الآن لم نتخذ أي قرار نهائي بشأن الخطوة المقبلة».

وأضاف: «هناك عرض من أحد الأندية المصرية بجانب أندية أخرى في بلاد مختلفة، إذا قرر اللاعب الانتقال الى الدوري المصري سيكون من خلال النادي الأهلي».

وتابع: «كوناتي يمتلك عروض من أوروبا وقطر والسعودية بجانب مصر، واللاعب حاليا مع منتخب بلاده وسيواجه منتخب مصر يوم 6 يونيو القادم».

وأتم: «الجميع سيرى اللاعب على أرض الملعب أمام منتخب مصر، ومحمد كوناتي سيحسم قراره النهائي عقب التوقف الدولي».