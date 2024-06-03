مانشستر سيتي يحدد بديل إيدرسون

كشف تقرير صحفي، اليوم الإثنين، عن تحديد نادي مانشستر سيتي بديل حارسه البرازيلي إيدرسون.

وارتبط إيدرسون، بمغادرة صفوف السيتي في الانتقالات الصيفية الجارية، والانتقال للدوري السعودي، بداية من الموسم المقبل.

وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، ينوي مانشستر سيتي التحرك لضم الفرنسي مايك ماينان، حارس مرمى ميلان، حال رحيل إيدرسون في الصيف الجاري.

أضافت الصحيفة أن ماينان يعد هدفًا أوليًا لمانشستر سيتي، إذا اتخذ إيدرسون قراره بالرحيل، مشيرة إلى أن إدارة ميلان تدرك جيدًا أن ماينان من الممكن أن يرحل هذا الصيف، بعد اهتمام أكثر من نادٍ بضمه.

أتمت الصحيفة بالتأكيد على أن ميلان ينوي التحرك لضم الإنجليزي جوردان بيكفورد حارس إيفرتون، أو مواطنه آرون رامسديل حارس آرسنال، إذا تأكد رحيل ماينان.