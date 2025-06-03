حزب مستقبل وطن يطلق قافلة أضحى الخير في الإسكندرية

أطلق حزب مستقبل وطن في الإسكندرية، قافلة بعنوان "أضحي الخير" وذلك لتوزيع لحوم عيد الأضحى وكراتين المواد الغذائية على المواطنين.

وأكد الدكتور سعيد عبدالعزيز، أمين الحزب في الإسكندرية، أن القافلة شملت توزيع آلاف الكراتين التي تحتوي على المواد الغذائية الأساسية الجافة، بالإضافة إلى أطنان اللحوم، وذلك بهدف دعم ومساندة الأسر الأكثر احتياجا بمناسبة عيد الأضحى.

وأشار "عبدالعزيز" إلى تقديم الدعم للفئات الاكثر احتياجا والأولى بالرعاية من المواطنين بمختلف الأقسام من المنتزه وحتى برج العرب، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحزب مستقبل وطن بضرورة التفاعل مع احتياجات المواطنين والتخفيف من الأعباء المعيشية عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم.

وأضاف حسن خاطر، أمين التنظيم، أن الحزب مستمر في تنفيذ تلك المبادرات المجتمعية والخدمية خلال الفترة المقبلة، انطلاقاً من إيمانه بأن خدمة المواطن هي جوهر العمل السياسي الوطني، مشيرًا إلى أن قوافل "أضحي الخير" تمثل واحدة من أبرز صور التكافل الاجتماعي الذي يسعى الحزب إلى تعزيزها في المجتمع.

وشهدت القافلة حضورًا ميدانيا لقيادات وكوادر وأعضاء الحزب في الإسكندرية، لمتابعة عمليات التوزيع لضمان وصول تلك المساعدات إلى مستحقيها في جميع أنحاء عروس البحر الأبيض المتوسط.