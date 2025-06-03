المنظمات الأهلية الفلسطينية: مراكز تسليم المساعدات بغزة لا تحمل أي أبعاد إنسانية

قال الدكتور أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن مراكز تسليم المساعدات هي عبارة عن مواقع عسكرية يستخدمها الاحتلال ويحرسها جنود أمريكيون سابقون لا تحمل أي أبعاد إنسانية.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن هذه المراكز لا تلتزم بأي مستوى إنساني فيما يتعلق بتوزيع المساعدات.

وأشار إلى أنه يتم إطلاق النار على الفلسطينيين الذين يتوجهون لهذه المراكز تحت طائلة الجوع، موضحًا أن هناك عشرات الآلاف من المواطنين الذين يتم الزج بهم في ممرات محاطة بالأسلاك الشائكة وفي ظل عدم وجود أي نقطة طبية للتعامل مع هذه الحالات التي تصاب.

ونوه بأن أغلب الحالات المصابة هي بإطلاق نار في الجزء العلوي من الجسم، مؤكدا أن هذا المشهد يتكرر بشكل يومي، وأن اليوم هو الأكثر سواء، ما يبرهن على أن الاحتلال يتعمد إطلاق النار على هؤلاء المواطنين.

وشدد على أن هذه المواقع العسكرية تهدف بالأساس إلى الزج بالسكان للنزوح القسري من غزة والشمال باتجاه جنوب قطاع غزة، وهو ما أكده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل واضح.





وفي وقت سابق من اليوم، ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة قرب مركز المساعدات في محافظة رفح، أسفرت عن استشهاد 27 مدنيًّا، وإصابة أكثر من 90 آخرين بجراح متفاوتة.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة قد أكد، أن الاحتلال الإسرائيلي يُحوّل مراكز توزيع المساعدات الأمريكية - الإسرائيلية إلى مصائد موت جماعي وأفخاخ دموية، معلنًا ارتفاع حصيلة الضحايا المُجوَّعين إلى 102 شهيدًا و490 مصابًا خلال 8 أيام فقط.