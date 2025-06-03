إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن والملايين يركضون للملاجئ

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء اعتراضه صاروخًا أُطلق من اليمن، في وقت هرع فيه ملايين المستوطنين إلى الملاجئ، خوفًا من رد جديد على الجرائم المرتكبة في قطاع غزة.

وتقصف جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، بين الحين والآخر، أهدافًا إسرائيلية بصواريخ وطائرات مسيرة، ردًا على استمرار المجازر الصهيونية ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان، إنه رصد واعترض صاروخًا أُطلق من الأراضي اليمنية، بعد تفعيل أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف أنه تم تفعيل صافرات الإنذار في عدة مناطق داخل كيان الاحتلال، عقب إطلاق الصاروخ.

ووفق إذاعة جيش الاحتلال، تم تفعيل أجهزة الإنذار في أنحاء واسعة، أبرزها منطقة غوش دان، والقدس المحتلة (وسط)، ونوف هجليل (شمال).

وبحسب الجبهة الداخلية التابعة للجيش، دوت صفارات الإنذار في أكثر من 139 موقعًا داخل الكيان الإسرائيلي.

وأفادت وزارة الدفاع لدى الاحتلال، في بيان، بأن ملايين المستوطنين ركضوا إلى الملاجئ، عقب انطلاق صفارات الإنذار.

وحتى الساعة 20:45 بتوقيت غزة، لم تصدر جماعة أنصار الله بيانًا رسميًا بشأن تنفيذها الهجوم.