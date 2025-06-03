الأمم المتحدة: ندعو لتحقيق مستقل في استهداف فلسطينيين حاولوا الوصول للمساعدات بغزة

قال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش أدان بشدة (استشهاد) وإصابة فلسطينيين كانوا يحاولون الوصول إلى المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي ياسر رشدي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن من غير المقبول أن يخاطر المدنيون بحياتهم من أجل الحصول على الغذاء.

وأوضح أن الشعب الفلسطيني له حق أساسي في الوصول إلى الغذاء الكافي، والبقاء بعيدًا عن المجاعة، داعيًا إلى تحقيق مستقل في هذه الحادثة، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وبخصوص الآلية الجديدة المقترحة لتوزيع المساعدات، أوضح نائب المتحدث أن الأمم المتحدة واضحة في مبادئها، فكل عمليات الإغاثة يجب أن تتم بشكل مستقل، ومحايد، ووفقًا للمعايير الإنسانية الدولية، وأكد أن الآلية التي يجري الحديث عنها لا تلبي هذه المعايير.

وعن إمكانية متابعة التحقيقات من جانب الأمم المتحدة، قال حق: «الأمر حاليًّا بيد السلطات المعنية، وسنراقب ما إذا كانت قادرة على إجراء تحقيق شفاف ومستقل».

وفي وقت سابق من اليوم، ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة قرب مركز المساعدات في محافظة رفح، أسفرت عن استشهاد 27 مدنيًّا، وإصابة أكثر من 90 آخرين بجراح متفاوتة.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة قد أكد، أن الاحتلال الإسرائيلي يُحوّل مراكز توزيع المساعدات الأمريكية - الإسرائيلية إلى مصائد موت جماعي وأفخاخ دموية، معلنًا ارتفاع حصيلة الضحايا المُجوَّعين إلى 102 شهيدًا و490 مصابًا خلال 8 أيام فقط.