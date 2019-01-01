الاتحاد الإفريقي يدين استهداف أحد مراكز المهاجرين في ليبيا

أدان الاتحاد الإفريقي بشدة القصف الجوي الذي استهدف مركزا للمهاجرين غير الشرعيين في ليبيا.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي - في بيان نشر على موقع الاتحاد الإفريقي اليوم الأربعاء -"إن الاتحاد يدين بشدة القصف الجوي على أحد مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا، الذي أسفر عن مقتل أكثر من أربعين مدنيا بريئا جميعهم من المهاجرين".

وطالب "فقي" بإجراء تحقيق مستقل من أجل ضمان محاسبة أولئك المسؤولين عن هذه الجريمة البشعة في حق المدنيين الأبرياء.. مجددا دعوته لوقف إطلاق النار، وحث جميع الأطراف على ضمان أمن وحماية جميع المدنيين، ولاسيما المهاجرين، كما دعا المجتمع الدولي إلى بذل جهود إنسانية عاجلة لحماية المهاجرين المستضعفين، ومضاعفة الجهود الرامية إلى حث جميع الأطراف على العودة إلى طاولة المفاوضات.

وكان الجيش الوطني الليبي قد نفى - في وقت سابق اليوم - استهداف مركز لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين في ضاحية (تاجوراء) بالعاصمة الليبية طرابلس، مؤكدا أن فصائل متحالفة مع حكومة الوفاق في طرابلس قصفت المركز بعد أن نفذ الجيش الوطني ضربة جوية دقيقة أصابت معسكرا للمليشيات.