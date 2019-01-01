نقابة الصحفيين اليمنيين تدين اقتحام وكالة الأنباء الرسمية من قبل مسلحين في عدن

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أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين، اليوم الأربعاء، اقتحام مبنى وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، في مدينة عدن (جنوبي اليمن) من قبل مسلحين موالين لما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقالت النقابة في بيان صحفي، إن المسلحين اقتحموا الوكالة ومنعوا العاملين والصحفيين من مزاولة أعمالهم، واعتدوا على بعضهم وهددوا من يعود للعمل بالوعيد.

وبحسب البيان، "فقد قام المسلحون المقتحمون بتكسير اللوحة المعدنية الخاصة باسم الوكالة وأخذها معهم وكتبوا على الجدران تحذيرات بعدم فتح المبنى مجددا".

ودانت النقابة هذه التصرفات التي وصفتها "بغير المسؤولة والمعادية لحرية الرأي والتعبير".

وحملت النقابة، المجلس الانتقالي (يطالب بانفصال شمال اليمن عن جنوبه وتدعمه الإمارت" كافة المسؤولية، داعية لمراجعة مثل هذا التوجه الخطير تجاه الحريات.

ودعت النقابة السلطات الأمنية في عدن إلى إيقاف هذه الممارسات التي وصفتها بـ "القمعية" وتوفير الحماية لمبنى الوكالة والصحفيين والعاملين فيها ومعاقبة المعتدين.

وعبرت نقابة الصحفيين اليمنيين عن قلقها من مثل هذه التصرفات غير القانونية التي لا تنسجم مع القيم المدنية وثقافة التنوع والتعايش التي تميزت بها مدينة عدن عن سائر المدن في اليمن والمنطقة.

وتخضع أجزاء من مدينة عدن لسيطرة القوات الحكومية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، في حين تخضع أجزاء أخرى لسيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.