سارة سمير: أتحدى نفسي من أجل ميدالية بأولمبياد طوكيو

قالت سارة سمير، لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال، إنها تتدرب بشكل قوي خلال الفترة الحالية، من أجل تحقيق حلمها والتتويج بميدالية في أولمبياد طوكيو 2020.

وتشارك سارة، في معسكر المنتخب الوطني، والمقامة حاليًا في أذربيجان ، والمستمر حتى 25 يوليو الجاري، استعدادا للعديد من البطولات الدولية وطوكيو 2020.

وأعربت سارة، عن امتنانها للاهتمام الذي تلاقيه من كافة أطراف منظومة اللعبة وتوفير الأجواء المناسبة من أجل تحقيق حلمها.

وأوضحت بطلة مصر، استفدنا من معسكر أذربيجان كثيرًا، نحتاج بشدة لمثل هذه المعسكرات التدريبية، حصلنا على الاحتكاك القوي المطلوب، بجانب التعود على المناخ الخارجي عندما نخوض المنافسات خارج مصر.

وأشارت، اتحدى نفسي دائمًا من أجل مواصلة تحطيم الأرقام، والتتويج بميدالية في طوكيو 2020.

وعن مشاركتها في البطولات المقبلة، أشارت سارة أنها، تسعى دائمًا للتتويج بالمزيد من الميداليات في مختلف البطولات، حيث من المنتظر أن تبدأ أولى بطولاتها المقبلة بدورة الألعاب الأفريقية التى تستضيفها المغرب خلال الفترة من 20 اغسطس حتى 5 سبتمبر 2019 ، وبعدها بطولة العالم في تايلاند خلال الفترة من 18-29 سبتمبر2019، وكذلك بطولة كأس البحر المتوسط التي تقام بسان مارينو خلال الفترة من 1-10 أكتوبر 2019، وهذا ضمن التحضيرات لأولمبياد طوكيو 2020.