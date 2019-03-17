مقتل 11 شخصا وفقد 10 آخرين جراء انهيار سد غربي الهند

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أعلن مسؤولون اليوم الأربعاء أن 11 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وفقد نحو 10 آخرين بعد أن تسبب هطول أمطار غزيرة في انهيار سد صغير في ولاية ماهاراشترا غربي الهند.

وتسببت الأمطار الموسمية في الهند في حدوث فوضى على مدار الأيام الثلاثة الماضية في ماهاراشترا الساحلية، بما في ذلك الحاضرة المالية مومباي، حيث لقي أكثر من 30 شخصا حتفهم في حوادث انهيار جدران ومنازل وغرق وصعق بالكهرباء.

وأدى انهيار سد تيواري في منطقة راتناجيري ليل أمس الثلاثاء إلى فيضانات في القرى الواقعة في اتجاه مجرى النهر، وجرفت المياه ما لا يقل عن عشرة منازل.

وقال مسؤول في غرفة التحكم التابعة لشرطة راتناجيري: "حتى الآن عثرنا على 11 جثة، وفقد نحو 12 إلى 15 شخصا على الأقل"

وقال مسؤول الشرطة المحلي فيشال جايكواد إن فريقا من القوة الوطنية لمواجهة الكوارث وصل إلى الموقع وساعد الإدارة المحلية والشرطة في عمليات البحث والإنقاذ.

وأضاف جايكواد: " يتم نقل القرويين إلى أماكن أكثر أمانا، والوضع تحت السيطرة ".

وذكرت شبكة تليفزيون نيودلهي الإخبارية أن سد تيواري، وعمره 15 عاما، خضع لإصلاحات قبل عام.

وأمرت حكومة ماهاراشترا بإجراء تحقيق رفيع المستوى لمعرفة سبب انهيار السد. وجاء في بيان من مكتب رئيس حكومة الولاية دفيندرا فادنافيس أنه "سوف يتم التحقيق بشأن سبب الانهيار، واتخاذ إجراء ضد المدان على وجه السرعة".

وأعلنت الحكومة عن تعويض قدره 400 ألف روبية (5800 دولار) لأسرة كل متوفى .

وذكرت إدارة الأرصاد الجوية أن مومباي ومناطق أخرى في ماهاراشترا الساحلية شهدت الأمطار الأكثر غزارة خلال عقد من الزمان على مدار 24 ساعة يومي الاثنين والثلاثاء.

وتوقعت الإدارة المزيد من الأمطار في المنطقة وفي وسط وشرقي الهند مع انتقال الرياح الموسمية في جميع أنحاء البلاد.

ويشهد موسم الأمطار في الهند، والذي يمتد من حزيران/يونيو إلى أوائل تشرين أول/أكتوبر، سقوط أمطار غزيرة تتسبب غالبا في أضرار بالغة ودمار.

وتوفي أكثر من 1270 شخصا في الهند خلال موسم الأمطار في عام 2018، وفقا لوزارة الداخلية الاتحادية.