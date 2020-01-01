الأرجنتين تدعو تكتل ميركوسور للوحدة وسط توترات مع البرازيل

دعا الرئيس الأرجنتينى ألبرتو فرنانديز، الخميس، تكتل ميركوسور التجاري فى أمريكا الجنوبية إلى الوحدة وسط التوتر بين حكومته والبرازيل الأكثر ميلا لليبرالية الاقتصادية.

وقال فرنانديز، في قمة ميركوسور الافتراضية لقادة الأرجنتين والبرازيل وباراجواي وأوروجواي: "أنا هنا من أجل الوحدة".

وذكر الرئيس الأرجنتيني أن جائحة كورونا المستجد ستجبر العالم على إعادة النظر في العمليات الاقتصادية، بينما اعترف بأن "العولمة باتت حقيقة بالفعل" بحسب صحيفة "لا ناسيون" اليومية.

وحذر ممن "يبحثون عن حظهم بصورة فردية" في ما تم تفسيره باعتباره إشارة إلى الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، الذي يدعو بقوة إلى تبني سياسات اقتصادية ليبرالية.

ودعا بولسونارو ميركوسور إلى التصديق بسرعة على اتفاقها التجاري مع الاتحاد الأوروبي، في حين أعرب فرنانديز عن قلقه بشأن "عدم التناسق" في بعض بنود الاتفاقية.