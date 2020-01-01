هودجسون لا يشعر بالقلق من رحلة ليسترهودسون لا يشعر بالقلق من رحلة ليستر

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يقول روي هودسون مدرب كريستال بالاس إنه لا يشعر بالقلق من مواجهة مستضيفه ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غدا السبت رغم إجراءات العزل القاسية في المدينة بعد ارتفاع في حالات كوفيد-19.

وشهدت ليستر عشرة بالمئة من الحالات الإيجابية لفيروس كورونا بإنجلترا خلال الأسبوع الماضي مما دفع الشرطة لفرض عزل شامل.

وسيتوجه بالاس إلى ليستر في وقت لاحق اليوم وأبدى هودسون رضاه عن الإجراءات المتبعة لاحتواء انتشار العدوى.

وقال هودسون في مؤتمر صحفي افتراضي "بعد أن منحنا مسؤولو الدوري الممتاز ومدينة ليستر الضوء الأخضر للعب فانني أثق أن الأجواء آمنة ولا أشعر بأي قلق".

وتابع "سار كل شيء على ما يرام منذ استئناف الدوري وكل الوعود التي قطعها مسؤولو البطولة تم تنفيذها بشكل جيد".

من جهته قال بريندان رودجرز مدرب ليستر إن فريقه يستمتع بموسم طيب ولا يجب تقييمه بسبب النتائج السلبية الأخيرة منذ استئناف المسابقة بعد توقف طويل بسبب الوباء.

وحقق ليستر صاحب المركز الثالث نقطتين فقط من آخر ثلاث مباريات في الدوري وخرج من كأس الاتحاد الأسبوع الماضي بعد الهزيمة 1 ـ 0 أمام تشيلسي في دور الثمانية.

وقال رودجرز للصحفيين قبل مواجهة ضيفه كريستال بالاس صاحب المركز 12 "نقر جميعا بأن الفريق يمر بفترة نتائج سلبية. لم نحقق النتائج المرجوة والتحدي الرئيسي الآن هو الخروج من هذه الدوامة".

وواصل: "لكني أدعوكم لعدم تقييم الفريق بناء على نتائج آخر أربع مباريات بل من خلال الموسم بأكمله. الفريق لا يزال في موقف رائع".