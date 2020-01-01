 مجلس الولايات الألماني يوافق على المعاش الأساسي - بوابة الشروق
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مجلس الولايات الألماني يوافق على المعاش الأساسي

برلين - د ب أ
نشر في: الجمعة 3 يوليه 2020 - 2:17 م | آخر تحديث: الجمعة 3 يوليه 2020 - 2:17 م

عقب موافقة البرلمان الألماني (بوندستاج)، أمس الخميس، وافق مجلس الولايات الألماني (بوندسرات) اليوم الجمعة على المعاش الأساسي الذي سيرفع قيمة المعاشات الصغيرة لنحو 3ر1 مليون شخص.

وبذلك من المنتظر أن يدخل القانون حيز التنفيذ مطلع يناير 2021.

ويشترط القانون لاستفادة أصحاب المعاشات الصغيرة من هذه الزيادة أن يكونوا قد دفعوا اشتراكات لمدة لا تقل عن 33 عاما.

وحتى وقت قريب، كانت هناك انتقادات داخل تحالف المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي، لتمويل تكاليف هذه الزيادة التي ستتراوح بين 3ر1 إلى 6ر1 مليار يورو في العام.

ويعتزم وزير المالية أولاف شولتس تطبيق ضريبة على المعاملات المالية لجمع هذه التكاليف، لكن هذا الأمر لا يبدو في الأفق القريب، وسيتم تغطية هذه التكاليف في الوقت الحالي من الميزانية الاتحادية.

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