اغسل يديك كثيرًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، هذه الجملة أصبح جميعنا يعلمها جيدًا بسبب كثرة تكرارها على مدار الأشهر الماضية، في محاولة وقائية لمنع انتشار وباء كورونا، الذي تسبب في جلوس ملايين من الناس حول العالم في منازلهم.

وعين الفنان تجعله يتعامل مع أي شيء حوله على أنه يمكن أن يتحول إلى لوحة فنية، لتكون موهبته هي المحرك الأساسي للأمر، وذلك ما حدث مع الفنانة الإيطالية مارتا جروسي، والتي وجدت أن حوض المياه أصبح ضرورة قصوى في حياة كل فرد، لذلك قررت أن تحوله للوحة فنية.

مارتا جروسي، هي فنانة تشكيلية تعيش في مدينة ميلانو الإيطالية تمزج بين الرسوم التوضيحية والفن الرقمي، وجدت ذاتها في حجر منزلي بسبب إجراءات التباعد الإجتماعي التي فرضتها دولتها مع انتشار فيروس كوفيد-19 بشكل مكثف.

وفي الأسبوع الأول من بقائها في المنزل، ومع إرشادات الوقاية مثل غسل اليدين بالماء والصابون بصورة مستمرة، وجدت من حوض الماء عامل مشترك كثير الاستخدام في يومها، فتعاملت معه على أنه خامة جديدة للإبداعها الفني.

ونشر موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي قصة جروسي مع حوض الماء، والذي قَصت فيه تجربتها وأسباب تفكيرها في الأمر.

تذكر جروسى أنها قامت بعمل أول لوحة لها بعد عودتها إلى المنزل من متجر البقالة، وهو المكان الوحيد باستثناء الصيدليات أو أماكن الرعاية الطبية، المسموح بالذهاب إليه، وفقًا لقواعد الحكومة المحلية في ذلك الوقت.

وقالت: "كل شئ كان مروعا فى المدينة خلال تلك الأيام أصوات المروحيات ونداءات الإنذار، كنت مستاءة قليلاً من عودتي للمنزل والبقاء فيه، وأردت أن أغسل يدي وأثناء ذلك لاحظت علبة ألوان مائية صغيرة موجودة على حافة الحوض، والتي استخدمتها في وقت سابق من اليوم.

أكملت: "فجأة لا أعرف ما حدث لكنني بدأت في الرسم، بدأت بالفروع ثم ملأت الحوض بألوان أزهار الكرز، وفي أثناء القيام بذلك فقدت كل قلقي وشعوري بالضغط والحزن والتوتر الذين رافقوني طول اليوم بسبب ما يجري".

كانت تخطط جروسي للبقاء في ميلانو فترة قصيرة، لذلك لم تصطحب معها في منزلها الكثير من الأغراض أو أدوات الرسم، ولكن الإجراءات التي تبعت فيروس كورونا، جعلتها تجلس في البيت إجبارياً، وبدأ الورق الذي تدخره ينفذ ولا تجد أماكن لشراءه.

كان هذا المكان الجديد بمثابة الملهم لها لكي لا تتوقف عن الرسم ولا تخرج عن عالم الألوان الذي اعتادته، وقالت: "كان الأمر يتعلق بالقدرة على استخدام يدي لخلق شيء مألوف، ولكنه جديد بالنسبة لي، وأمر جعلني أشعر بالسعادة وابتسم في كل مرة أذهب لغسيل يدي".

تحاول في بداية رسمتها أن تكون أسطح الأحواض جافة جيداً، حتى تستطيع السيطرة على الألوان، وتتركها طول الليل لأنها المدة الأقل استخداماً، وفي الصباح يكون كل شيء على ما يرام، على حد وصفها.

وترسم جروسي أي من الأشكال التي تحبها، وتستحضرها من العالمي الخارجي، مثل الورود والأشجار وقناديل البحر والحيوانات، فهي تطلق خيالها وتبدأ في العمل.

وتقول جروسي إن تصميمات الحوض هي مثال للفن المؤقت الذي فرضته الظروف، والذي يعكس لها أهمية عيش الحياة في الوقت الحاضر بكل ما فيها، وأن لا شيء يدوم، ففي كل يوم رسمة جديدة تنتهي بغسلها والبداية من جديد.

وقالت أيضاً: "نحن نغسل أيدينا باستمرار، كنت أسمع تذكيرات لغسل أيدينا مليارات المرات، ومثل العديد من الناس بدأت أكره فعل ذلك، لذا ترجمت هذا إلى شيء جميل، إذا غسلت يدي، أرى زهورًا، أرى البحر، أرى حيوانات، وهذا غيّر وجهة نظري حول ما أصبح روتينيًا".

وأشارت جروسي إلى أنها تأمل في إنشاء معرض مليء بالمغاسل المطلية المستوحاة من طقوس الحجر الصحي؛ لأنها ترى أن المغاسل ورتابة غسل اليدين ستكون دائمًا رمزًا لما مررنا به جميعًا خلال الوباء.