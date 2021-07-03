ضبط مصنع أحذية بالمحلة الكبرى يقلد العلامات التجارية

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الحملات اليومية التي تشنها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، برئاسة المهندس محمد أبوهاشم وكيل الوزارة.

جاء ذلك بناء على التحريات السرية التي أجرتها هيئة الرقابة الإدارية بالغربية، حيث تشكلت لمتابعة الحالة التموينية بدائرة مركز ومدينة المحلة الكبرى، وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع أحذية بناحية مركز المحلة الكبرى يقلد علامات تجارية غير مسجلة، وتم التحفظ على ٥١٠٠ زوج أحذية مقلدة وعليها علامات تجارية غير مسجلة بإدارة العلامات التجارية، و1.5 طن من المواد الخام دون بيانات تستخدم في صناعة الأحذية، وتقدر قيمة تلك المضبوطات بـ٦٠٠ ألف جنيه تقريبا.

وتحفظت الحملة على المضبوطات، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم، كما تم المرور على بعض المخابز البلدية ببندر المحلة، وأسفر المرور عن تحرير خمسة محاضر إثبات حالة جميعها نقص في الوزن القانوني للخبز البلدي المدعم.