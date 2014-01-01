روسيا تعلن السيطرة بشكل كامل على لوجانسك

أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية وقوات الانفصاليين "حررت" منطقة لوجانسك الأوكرانية.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن القوات الروسية وحلفاءها من الانفصاليين في شرق أوكرانيا سيطروا تماما على مدينة ليسيتشانسك، آخر معقل رئيسي لأوكرانيا في منطقة لوجانسك.

وقالت الوزارة في وقت سابق من اليوم الأحد، إن القوات الروسية طوقت ليسيتشانسك وتقاتل الآن داخل المدينة، وفقا لوكالة رويترز.

وبعد أن فشلت في السيطرة على كييف، ركزت روسيا على إخراج القوات الأوكرانية من مقاطعتي لوجانسك ودونيتسك في دونباس، حيث يقاتل الانفصاليون الذين تدعمهم موسكو، كييف منذ أول تدخل عسكري لروسيا في أوكرانيا عام 2014.