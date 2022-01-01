70 دبلوماسيا روسيا يغادرون بلغاريا بعد طردهم

غادر 70 دبلوماسيا روسيا وعائلاتهم بلغاريا بعد طردهم من الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي للاشتباه في قيامهم بالتجسس.



وكانت بلغاريا قد طردت الموظفين الدبلوماسيين يوم الثلاثاء ووضعت حدا لعودتهم إلى روسيا بحلول اليوم الأحد لأن معظمهم كانوا يعملون "مباشرة لصالح وكالات أجنبية".



وهددت روسيا بإغلاق سفارتها بالكامل في صوفيا في المقابل، وهو ما سيكون الأول من نوعه في إحدى دول الاتحاد الأوروبي.



وألقى رئيس الوزراء البلغاري كيريل بيتكوف باللوم على السفيرة الروسية إليونورا ميتروفانوفا لدعمها التصويت الأخير على الثقة الذي جاء ضد بيتكوف ، مما تركه رئيسا مؤقتا للحكومة.