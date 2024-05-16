جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 5 جنود إثر تفجير مبنى في جباليا

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بمقتل 5 جنود في تفجير مبنى بمنطقة جباليا شمالي قطاع غزة.

ويأتي الاعتراف الإسرائيلي بخسائره في العملية بعدما أفادت مصادر إسرائيلية أمس بمقتل وجرح 20 جنديا في تفجير مبنى مفخخ في مخيم جباليا.

وأفاد متحدث باسم جيش الاحتلال بمقتل خمسة جنود من الكتيبة 202 من لواء المظليين في جباليا، مشيرا إلى إصابة ثلاثة جنود من الكتيبة بجروح خطيرة، وفقا لوكالة معا الفلسطينية.

ويأتي ذلك بعد أن تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن حدث أمني وصفته بـ"الصعب" تعرضت له الفرقة 98 (التي تنشط في مخيم جباليا حاليا)، وأشارت إلى أنباء عن قتلى، قبل إعلان جيش الاحتلال عن حصيلته.

من جهتها، أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" أمس مقتل ما لا يقل عن 12 جنديا إسرائيليا في عملية مركّبة استهدفت قوة إسرائيلية متحصنة بأحد المنازل في مخيم جباليا وقوة أخرى قدمت لنجدتها، وذلك ضمن سلسلة من العمليات التي نفذتها في المنطقة.

وصعّدت المقاومة من عملياتها واستهدافها لجنود الاحتلال وآلياته بمختلف مناطق غزة خاصة في جباليا وشرق رفح جنوب القطاع، وهو ما أسفر عن سقوط العشرات من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح، وتدمير عدد من الدبابات والآليات العسكرية.

إلى ذلك، أعلنت القناة السابعة الإسرائيلية إصابة 5 جنود إسرائيليين بجروح متفاوتة نتيجة دهسهم بمركبة في حيفا صباح اليوم الخميس.

وأكدت طواقم "نجمة داود الحمراء" وصول 5 جنود إلى مستشفى "رمبام"، يبلغون من العمر حوالي 20 عاما، بعد أن صدمتهم سيارة بالقرب من القاعدة التقنية للقوات الجوية في حيفا، وفقا لما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

بدورها، قالت الشرطة الإسرائيلية إن حادثة حيفا التي صدمت فيها المركبة الجنود ناجمة عن حادث سير عادي، وتم توقيف السائق وفتح تحقيق في الحادثة.