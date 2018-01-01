وكيل تعليم شمال سيناء يتابع امتحانات الكيمياء والجغرافيا

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تابع حمزه رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، غرفة العمليات الرئيسية لامتحانات الثانوية العامة بديوان عام المديرية.

وقام حمزة رضوان بالاتصال برؤساء اللجان الامتحانية، وقد وصلت الامتحانات إلى مقر اللجان الامتحانية قبل بدء الامتحانات بوقت كاف.

وأدى 3121 طالب وطالبة الإمتحانات حيث أدى طلاب الشعبة العلمية والبالغ عددهم 2665 طالب وطالبة امتحان اليوم في مادة الكيمياء وبلغ زمن الإجابة ثلاث ساعات.

وأدى طلاب الشعبة الأدبية والبالغ عددهم 456 طالبا وطالبة إمتحان اليوم في مادة الجغرافيا وبلغ زمن الإجابة ثلاث ساعات.

وأدى الطلاب المكفوفين والبالغ عددهم 4 طلاب امتحان اليوم في مادة الجغرافيا ورقة ثانية.