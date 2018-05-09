رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي: انسحاب فاجنر لا يشكل مخاطر على القدرات القتالية العسكرية

أكد رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي، أندريه كارتابولوف، لوكالة تاس الروسية للأنباء، اليوم الاثنين، أن انسحاب مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة من منطقة العمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا لا يشكل أي مخاطر على القدرات القتالية لأن القوات المسلحة الروسية لديها الوسائل الكافية لتوفير من يحل محلها.

وقال كارتابولوف "في وقت محاولة التمرد المسلح لم يكن هناك مقاتلون من مجموعة فاجنر على خط الجبهة لأنهم كانوا جميعا متمركزين في المعسكرات". وتم صد الهجوم المضاد [الأوكراني] عمليا دون مشاركتهم"، بحسب وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف كارتابولوف أنه حتى اليوم "لا يوجد أي تهديد على الإطلاق فيما يتعلق بانخفاض القدرات القتالية، سواء في المدى المتوسط أو المدى الطويل".

وفي مساء يوم 23 يونيو الماضي، قال قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين، عبر تليجرام، إن وحداته تعرضت للهجوم، واتهم بريجوجين وزير الدفاع سيرجي شويجو والجنرال فاليري جيراسيموف، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي، بعدم الكفاءة وحملهما كثرة الإخفاقات التي منيت بها القوات الروسية في ساحة المعركة بأوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن مزاعم بريجوجين كاذبة.

واحتلت مجموعة فاجنر الخاصة بشكل مؤقت مدينة روستوف الروسية بجنوب البلاد قبل أن تتجه صوب موسكو.

وعلى بعد نحو 200 كيلومتر من العاصمة الروسية، تراجع بريجوجين بشكل مفاجئ بعد وساطة أجراها رئيس بيلاروس الكسندر لوكاشينكو.