الترجي التونسي يتعاقد مع أسامة بوقرة

أعلن نادي الترجي التونسي، اليوم الاثنين، تعاقده مع أسامة بوقرة لاعب فريق الأولمبي الباجي التونسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان عقد بوقرة انتهى مع الأولمبي الباجي بنهاية الموسم المنصرم، فيما أشار نادي الترجي على حسابه في موقع فيسبوك إلى أن بوقرة انتقل إلى صفوف الفريق الملقب بـ"شيخ الأندية التونسية" لمدة 3 سنوات مقبلة حتى عام 2026.

وظهر أسامة بوقرة، بشكل مميز مع فريقه في الموسم المنتهي، حيث قاد الأولمبي الباجي للتتويج بلقب كأس تونس، عقب فوزه على الترجي في المباراة النهائية.

ويلعب بوقرة في مركز الجناح الأيسر، حيث لعب مع الأولمبي الباجي في 30 مباراة بمختلف المسابقات، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي، وأحرز خلالها 12 هدفا، وصنع هدفين آخرين لزملائه، فيما تبلغ قيمته التسويقية 650 ألف يورو.

يذكر أن الترجي فشل في التتويج بأي لقب خلال الموسم المنتهي، حيث حصل على المركز الثاني في الدوري التونسي، ليفقد اللقب لمصلحة النجم الساحلي، كما ودع بطولة دوري أبطال أفريقيا من الدور قبل النهائي، بخسارته صفر / 4 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة أمام الأهلي المصري، بالإضافة لخسارته نهائي كأس تونس أمام الأولمبي الباجي.