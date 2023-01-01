مصرع سيدة وإصابة مسن في حادث انقلاب سيارة بطريق الواحات

لقيت سيدة مصرعها، بينما أصيب مسن بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الواحات بنطاق محافظة الجيزة.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا يفيد وقوع حادث مرورى ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه خلال سير سيارة ربع نقل، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما أسفر عن انقلاب السيارة، ونتج عن الحادث مصرع "طاهرة . ع"، 58 سنة، وإصابة "مصطفى . س"، 61 سنة، ونقلت الجثة إلى المشرحة، والمصاب إلى مستشفى الواحات المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.