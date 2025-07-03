لقي أربعة أشخاص حتفهم متأثرين بإصاباتهم بأعيرة نارية، كما نُقل 14 آخرون إلى المستشفى، إثر حادث إطلاق نار من سيارة متحركة في شيكاغو، بحسب ما أعلنته الشرطة اليوم الخميس. ووصفت حالة ثلاثة على الأقل من المصابين بالحرجة.

ووقع إطلاق النار في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء في حي ريفر نورث بشيكاغو وهو وجهة شهيرة للحياة الليلية تضم العديد من المطاعم والحانات.

وأفادت العديد من وسائل الإعلام بأن الحادث وقع خارج مطعم وصالة، حيث كان يقام حفل إطلاق ألبوم غنائي جديد لمغني راب.

وأفادت الشرطة بأن شخصا أطلق النار على حشد من الأشخاص كانوا يقفون في الخارج، وابتعدت السيارة على الفور.

وأضافت الشرطة أنه لم يتم احتجاز أي شخص.

وقال القس دونوفان برايس من شيكاغو، الذي يقدم الدعم للأحياء والأشخاص في أوقات الأزمات: "عندما وصلت الليلة الماضية كان المشهد في غاية الفوضى، بدءا من صرخات إلى دماء منتشرة في الشوارع، وصولا إلى أشخاص ممددين على الأرض".

ووصف برايس المشهد للصحفيين قائلا إنه : "الأسوأ الذي رأيته على الإطلاق – أشخاص يهرعون للبحث عن رفاقهم، يحاولون معرفة من بقي حيا، ويبحثون عن هواتفهم التي سقطت منهم وسط حالة الفوضى".

وأفادت معلومات أولية صادرة عن الشرطة بأنه تم إطلاق النار على 13 امرأة وخمسة رجال تتراوح أعمارهم بين 21 و32 عاما، ومن بين القتلى رجلان وامرأتان. وأضافت الشرطة أنه تم نقل المصابين إلى عدة مستشفيات.