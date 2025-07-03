الاحتلال ينذر 22 عائلة فلسطينية بإخلاء منازلهم للسيطرة على أراضيهم جنوب القدس

أمهلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 22 عائلة حتى السابع من يوليو الجاري، لإخلاء منازلها للسيطرة على أراضيهم في بلدة أم طوبا في صور باهر جنوب القدس المحتلة.

وقالت محافظة القدس، في بيان اليوم الخميس، إن الاحتلال أخطر 22 عائلة بإخلاء منازلها في حي المشاهد في بلدة أم طوبا مقابل مستعمرة «هار حوماه» المبنية على أراضي المواطنين في جبل أبو غنيم، تمهيدا للسيطرة على الأراضي.

من جهته، قال المقدسي وأحد المتضررين يوسف أبو طير إن «محكمة الاحتلال أمهلته و21 عائلة أخرى عدد أفرادها نحو 180 مقدسيا، حتى السابع من الشهر الجاري، لإخلاء المنازل».