شيكابالا: قرار الاعتزال جاء دون ضغوط من أحد

أكد محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك، أن قرار الاعتزال خرج منه دون أي ضغوط من أحد.

وقال شيكابالا في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 2: "سيناريو الاعتزال كان في عقلي، كنت أنتظر اللحظة المناسبة لاتخاذ القرار".

وأضاف: "الكثيرون كانوا يحاولون إقناعي للاستمرار لمدة سنة أخرى".

وأكمب: "ما أحزنني أن هناك شائعات انتشرت كثيرة حول حديثي مع عضو مجلس الزمالك للبقاء والاستمرار، كيف أفعل ذلك، وعقدي ممتد لسنة أخرى؟، وفضلت اتخاذ قرار الاعتزال في ذلك الوقت".

وواصل: "حب الجمهور لي لا يرتبط بكرة القدم، بدأنا برحلة معا وعمري كان 9 سنوات".

وتابع: "شيكابالا سيكون موجودا بطريقة أو بأخرى في النادي، ورحلتي لم تنته مع الزمالك رغم الاعتزال".

واستكمل شيكابالا: "كنت جالسًا في خطوبة أخت فتوح وقابلت بعض جمهور الألتراس، كانوا يرغبون في استمراري وعدم الاعتزال، واسم شيكابالا لن يغادر المدرج أبدًا".

وأرظف: "أنا واحد من جمهور الزمالك، أحب الزمالك بدون تمثيل أو تزييف".

أنا عن هل حدثت ضغوط عليك من أجل عدم الاعتزال.. قال: "ميدو جلس معي في المنزل وحاول إقناعي بالتراجع ولكن أنا كنت واخد القرار، وأكدت له أنه لا أحد يضغط علي من أجل الاعتزال، القرار جاء من نفسي".

وأنهى: "ميدو كان يريد مني الاستمرار ولكن رأيت أن هذا هو الوقت المناسب لاتخاذ القرار".