 شيكابالا: قرار الاعتزال جاء دون ضغوط من أحد - بوابة الشروق
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شيكابالا: قرار الاعتزال جاء دون ضغوط من أحد

الشروق
نشر في: الخميس 3 يوليه 2025 - 10:35 م | آخر تحديث: الخميس 3 يوليه 2025 - 10:37 م

أكد محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك، أن قرار الاعتزال خرج منه دون أي ضغوط من أحد.

وقال شيكابالا في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 2: "سيناريو الاعتزال كان في عقلي، كنت أنتظر اللحظة المناسبة لاتخاذ القرار".

وأضاف: "الكثيرون كانوا يحاولون إقناعي للاستمرار لمدة سنة أخرى".

وأكمب: "ما أحزنني أن هناك شائعات انتشرت كثيرة حول حديثي مع عضو مجلس الزمالك للبقاء والاستمرار، كيف أفعل ذلك، وعقدي ممتد لسنة أخرى؟، وفضلت اتخاذ قرار الاعتزال في ذلك الوقت".

وواصل: "حب الجمهور لي لا يرتبط بكرة القدم، بدأنا برحلة معا وعمري كان 9 سنوات".

وتابع: "شيكابالا سيكون موجودا بطريقة أو بأخرى في النادي، ورحلتي لم تنته مع الزمالك رغم الاعتزال".

واستكمل شيكابالا: "كنت جالسًا في خطوبة أخت فتوح وقابلت بعض جمهور الألتراس، كانوا يرغبون في استمراري وعدم الاعتزال، واسم شيكابالا لن يغادر المدرج أبدًا".

وأرظف: "أنا واحد من جمهور الزمالك، أحب الزمالك بدون تمثيل أو تزييف".

أنا عن هل حدثت ضغوط عليك من أجل عدم الاعتزال.. قال: "ميدو جلس معي في المنزل وحاول إقناعي بالتراجع ولكن أنا كنت واخد القرار، وأكدت له أنه لا أحد يضغط علي من أجل الاعتزال، القرار جاء من نفسي".

وأنهى: "ميدو كان يريد مني الاستمرار ولكن رأيت أن هذا هو الوقت المناسب لاتخاذ القرار".


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