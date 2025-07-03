حماس تنعى 3 من محرري صفقة شاليط بقصف إسرائيلي على غزة

نعت حركة حماس، الخميس، 3 أسرى فلسطينيين محررين في صفقة "وفاء الأحرار" عام 2011، والذي قضوا بقصف إسرائيلي على قطاع غزة.

وكانت إسرائيل أفرجت عام 2011 عن 1027 أسيرا فلسطينيا أبعدت عددا منهم إلى قطاع غزة، مقابل إطلاق حماس سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، بوساطة مصرية.

وقالت حماس، في بيان: "تتواصل مجازر وجرائم الاحتلال (الإسرائيلي،) بحق أبناء شعبنا بمختلف أطيافه، حيث ارتقت كوكبة جديدة من أبطال الحرية، من محرري صفقة وفاء الأحرار، الذين قضوا شهداء صباح الأربعاء، جراء جريمة اغتيال صهيونية جبانة استهدفتهم بشكل مباشر في قطاع غزة (دون تحديد المنطقة)".

وتابعت: "ننعى الشهداء مهدي شاور، وأيمن أبو داوود، وبسام أبو سنينة، الذين نالوا حريتهم في صفقة وفاء الأحرار، وأُبعدوا قسرا (من الضفة الغربية) إلى قطاع غزة".

وأكدت أن "جريمة الاحتلال باغتيالهم محاولة بائسة لتصفية الرموز الوطنية، وكسر إرادة شعبنا وتمسكه بخيار المقاومة".

حماس، دعت "المجتمع الدولي، والمؤسسات الحقوقية، وكافة أحرار العالم، لكسر صمتهم والضغط على الاحتلال بكافة السبل لإيقاف عدوانه وتغوله، ومحاسبته على جرائمه المستمرة".

ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 191 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.