كرواتيا: سجن مدان بإطلاق نار بدار مسنين نصف قرن

قضت محكمة كرواتية، اليوم الخميس، بسجن مسلح فى حادث إطلاق نار جماعي على دار رعاية مسنين قبل نحو عام، لمدة خمسين عاما بعد إدانته بقتل ستة أشخاص، من بينهم والدته، وإصابة آخرين.

وأدانت محكمة بيلوفار البلدية، الواقعة على بعد نحو 80 كيلومترا( نحو 50 ميلا) إلى الشرق من العاصمة زغرب، كريسيمار باهوكى - 52 عاما فى 13 تهمة، من بينها القتل والشروع فى القتل.

وكان باهوكى، قد دخل دار المسنين فى داريوفار، وسط كرواتيا، فى 22 يوليو الماضي، بحجة سداد الفواتير المستحقة على والدته لدار المسنين، ثم فتح النار، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الفور، وتوفى شخص آخر في وقت لاحق متأثرا بإصابته بأحد المستشفيات.

وكان باهوك مقاتلا سابقا خلال حرب عرقية شهدتها كرواتيا فى حقبة التسعينات من القرن الماضي.

وقال باهوكى خلال محاكمته إنه لايشعر بالذنب، ولم يتضح على الفور ما إذا كان سيستأنف على الحكم الصادر بحقة.