أوكرانيا: قتيلان و3 جرحى في ضربة صاروخية روسية جديدة استهدفت أوديسا

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أفاد مسؤولون أوكرانيون اليوم الخميس، بأن ضربة صاروخية روسية جديدة استهدفت مدينة أوديسا الأوكرانية الساحلية أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وقال الحاكم العسكري لأوديسا، أوليه كيبر، في تصريحات بثها التلفزيون: " تم إطلاق صاروخ باليستي يحمل ذخائر عنقودية استهدفت البنية التحتية للميناء".

وأضاف كيبر،: "للأسف، لقي شخصان حتفهما وأصيب ثلاثة آخرون، ويتم حاليًا تقديم المساعدة الطبية لهم في موقع الحادث".

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنه تم إطلاق الصاروخ في حوالي منتصف النهار من شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا عام 2014 والتي تستخدمها موسكو الآن كمنطقة انطلاق لقواتها.

وتتعرض أوديسا، المدينة الأوكرانية التاريخية المطلة على البحر الأسود، لاستهدافات روسية متكررة روسيا بسبب قربها النسبي من خط الجبهة.











