رئاسة إقليم كردستان تدعو لحل الخلافات في السليمانية بالقانون والسلم

دعت رئاسة إقليم كردستان، اليوم الجمعة، إلى حل جميع الخلافات بالقانون والسلم وسيادة القانون والأمن في محافظة السليمانية وحماية منازل المواطنين.

وأفادت مصادر أمنية ووسائل إعلام كردية اليوم بأن أربعة اشخاص قتلوا وأصيب 10 آخرين في الاضطرابات الأمنية التي تشهدها محافظة السليمانية على خلفية اعتقال رئيس جبهة الشعب الكردية لاهور شيخ جنكي.

وأوضحت المصادر أن الإشتباكات المسلحة وصلت إلى قرب منزل رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني في منطقة دباشان.

من جانب آخر أعلنت إدارة قناة زووم نيوز الكردية أن مقر القناة تعرض إلي مداهمة من قبل مسلحين وتم تكسير ومصادرة أجهزة القناة مما تسب بتوقف بث القناة.