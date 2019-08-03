على عقدة: رحلات مماثلة قريبا من دول البلقان إلى مرسى علم وشرم الشيخ

وقعت شركة «جى تى أى» للسياحة عقدا مع شركة صن فلور التى تعتبر من أهم وأقوى منظمى الرحلات بسلوفاكيا لجذب وفود سياحية لمدينة الغردقة من خلال 4 طائرات أسبوعيا وبمعدلات تصل إلى 3 آلاف سائح شهريا خلال الموسم السياحى الصيفى الذى يستمر حتى منتصف شهر نوفمبر القادم.. صرح بذلك الخبير السياحى على عقدة عضو غرفة شركات السياحة بالبحرالأحمر ورئيس مجلس إدارة الشركة.

وأضاف عقدة أن سلوفاكيا من الأسواق السياحية الواعدة بمنطقة أوروبا الشرقية وأن الفترة القادمة ستشهد زيادة الحركة السياحية الوافدة منها إلى المقصد السياحى المصرى وخاصة مدينة الغردقة التى تشهد حاليا طفرة فى الحركة الوافدة وبمعدلات سياحية غير مسبوقة من معظم الدول المصدرة للسياحة إلى مصر خاصة ألمانيا وأوكرانيا وبولندا. لافتا إلى أن مدينة الغردقة تعد من اكثر المدن السياحية المصرية جذبا للسائحين.

أشار إلى ان مدينة الغردقة تشهد حاليا رواجا سياحيا كبيرا حيث تتراوح نسب الاشغالات بين 80 % إلى 90 % وبأسعار مميزة ومرتفعة نظرا لارتفاع نسب الاشغالات. مؤكدا أن كثرة الطلب تساهم دائما فى زيادة الاسعار.

قال عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالبحرالأحمر إنه تم الاتفاق أيضا مع شركة صن فلور السلوفاكية على إدراج مدينتى مرسى علم وشرم الشيخ فى الخطة القادمة ضمن الرحلات التى سيتم تنظيمها إلى المقصد السياحى المصرى خلال الموسم السياحى الصيفى المقبل وبأعداد كبيرة تفوق التوقعات نظرا لأهمية شرم الشيخ كمقصد سياحى متميز ومتنوع

وأكد أن هناك اتصالات مكثفة مع عدد من منظمى الرحلات الاجانب لاقناعهم بتنظيم رحلات طيران مكثفة إلى شرم الشيخ خلال الفترة القادمة والتى تتمتع بمقوماته سياحية متميزة مقارنة بالمقاصد السياحية المنافسة فى العالم كله.

أشار على عقدة أن هناك طلبا كبيرا من سائحى دول البلقان مثل سلوفنيا وكوسوفو على زيارة المقاصد السياحية المصرية وخاصة مدينة الغردقة إلا ان عدم الوصول لحل بعض المعوقات وأهمها التأشيرة المسبقة تسبب فى انخفاض الحركة الوافدة واتجاه سائحى دول البلقان وخاصة كوسوفو إلى مقاصد سياحية أخرى وهو ما يؤثر بالسلب على الحركة الوافدة لمصر.

قال إن شركته تركز بقوة على سياحة «الأون لاين» التى تشهد حاليا نموا كبيرا فى ظل التطورات التكنولوجية التى أصبحت من أهم معايير المنافسة فى صناعة السياحة.. حيث تهدف الشركة إلى الارتقاء بنوعية السائح القادم لمصر، وكذا الارتقاء بالخدمة المقدمة للسائح. مؤكدا أن المستقبل سيكون لشركات السياحة المرخصة التى تعمل بنظام «الأون لاين» أما الشركات غير القادرة على مسايرة التطورات التكنولوجية فسيكون مصيرها الاغلاق.

وطالب على عقدة بإخطار القطاع السياحى بأى قرارات تصدر من أجهزة الدولة على ان يتم تطبيقها بعد صدورها بعام وليس فى نفس العام، حيث أن مثل هذه القرارات تؤثر سلبا على الحركة السياحية الوافدة لمصر. مؤكدا أننا لسنا ضد القرارات التى تفرضها الدولة على القطاع السياحى ولكن يجب مراعاة التوقيتات التى يتم فيها صدورها وتطبيقها.

أشار إلى أن القرار الذى أصدره الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى بفرض رسوم مغادرة على الركاب تطبق من 15 نوفمبر القادم، وزيادة رسوم الهبوط والإيواء والانتظار للطائرات بنسبة 15%، ليس قرارا صائبا. بعد أن أصبح مصدر جدل بين منظمى الرحلات الاجانب. مطالبا باستشارة القطاع السياحى الخاص قبل إصدار مثل هذه القرارات.